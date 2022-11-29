Постпредство: Россия из-за санкций не может внести взнос в ООН для помощи палестинцам

Дмитрий Полянский рассказал о том, что страна поддерживает БАПОР.

Москва из-за односторонних западных санкций пока не может внести собственный финансовый вклад в бюджет Ближневосточного агентства ООН, который занимается оказанием помощи палестинским беженцам (БАПОР). Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации сделал первый заместитель постоянного российского представителя Дмитрий Полянский. Делегат уточнил, что Израиль показывает "декларативное стремление" помогать и улучшать экономическому положению граждан Палестины. Однако несмотря на эти обещания, социальная и гуманитарная обстановка на анклавных территориях в регионе продолжает деградировать.

В этой связи придаем большое значение оказанию комплексного гуманитарного содействия нуждающимся на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также палестинским беженцам в соседних арабских странах. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

По мнению делегата, Россию разочаровывает отсутствие должной реакции на эту ситуацию со стороны специализированных агентств ООН, а также профильного БАПОР. При продлении мандата в Генеральной Ассамблее ООН, Москва продолжит оказывать агентству политическую поддержку.

Полянский назвал причину, по которой страдает ближневосточный вопрос.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций