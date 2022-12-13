Дипломат оценил сведения о пропавших на Донбассе британских военных.

Первый заместитель российского постоянного представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский рассказал, где Лондон может узнать о судьбе своих наемников, которые воюют на территории специальной военной операции на стороне киевского режима. В эфире радиостанции Великобритании LBC дипломат уточнил, что поинтересоваться о судье тех, кто отправился воевать на Донбасс, власти Соединенного королевства могут через имеющиеся каналы связи с Москвой. В РФ добавили, что не использовать данные контакты - это выбор Великобритании.

Есть каналы коммуникации между странами. Поэтому я думаю, что единственный способ узнать что-то об этом – использовать эти каналы связи, иначе будут только спекуляции и проблемы для семей этих людей. Дмитрий Полянский, дипломат РФ

Полянский заявил, что Россия не ставит целью уничтожение Украины.

Фото и видео: YouTube / LBC