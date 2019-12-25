Полянский: Россия может использовать ядерное оружие при экзистенциальной угрозе

Дипломат рассказал о ядерной доктрине России.

Российский дипломат Дмитрий Полянский считает, что Москва может использовать ядерное оружие при экзистенциальной угрозе. Соответствующее заявление заместитель постоянного председателя РФ при Всемирной организации сделал в рамках онлайн-интервью для британского издания Unherd News. Он прокомментировал иностранцам положения ядерной доктрины.

Я дипломат, а не военный, я не нахожусь в кругах, которые принимают решения по реализации ядерной стратегии…В случае экзистенциальной угрозы я абсолютно уверен, что мы можем его использовать. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Также дипломат ответил на уточняющий вопрос журналиста о том, что в России понимается под термином "экзистенциальная угроза". Дмитрий Полянский заметил, что не является тем человеком, который определит этот момент. Полянский добавил, что не его работой будет делать выводы об обстановке. При этом он считает, что если кто-то угрожает стране с ядерным арсеналом, то он должен просчитать все варианты, которые "есть на столе".

Полянский предположил, какова "тактика" Киева при подсчете потерь ВС России.

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