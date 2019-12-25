Они заявили, что не хотят допустить превращения Польши в Укрополию.

Поляки устроили акцию протеста из-за флагов Украины на транспорте города Вроцлав. Об этом сообщает издание Wirtualna Polska.

Представители молодежи партии "Конфедерация польской короны" выступили перед штаб-квартирой городского транспортного предприятия. Они заявили, что не хотят допустить превращения Польши в Укрополию. Они предложили подать петицию согласно которой на общественном транспорте должны появиться флаги страны.

К протестующим вышел начальник предприятия Кшиштоф Балавейдер, который объяснил свою позицию по украинским флагам. По его словам, сейчас есть только две стороны: либо за Россию, либо за Украину.

Ранее мы сообщали, что в Польше украинец отказался продать местным жителям еду в столовой.

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