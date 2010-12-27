Получила развитие история с медсестрой, заразившей пациентов ВИЧ

На Ставрополье произошла страшная история, связанная с заражением пациентов вирусом.

В 2018 году стало известно, что медсестра инфекционного отделения больницы в Буденновске заразила ВИЧ пятерых пациентов, в том числе троих детей. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал журналистам, что причастные к инциденту привлечены к ответственности, от главврача до дежурных врачей. Проверка показала нарушения при выполнении медицинских процедур и санитарных требований. Пострадавшие взяты на в краевой Центр СПИД и получают бесплатно необходимую терапию.

Эксперты из канала "Мейстер" считают, что проблема выглядит глубже. По исследованиям сотрудников ВШЭ, 90% расходов на здравоохранение сейчас идут на зарплаты врачей и лишь 10% на все остальное. На закупках высокотехничного оборудования сэкономить руководство больниц и поликлиник не может, а может на шприцах, бинтах и прочих бытовых вещах. Поскольку контроля за этими тратами нет.

"Но, кажется, региональным минздравам стоит следить и за этим. А следствию заинтересоваться личностью главного врача", – считают эксперты.

По данным телеграмеров, медсестру год назад уволили из больницы, теперь она работает в другом медцентре администратором. Однако сообщается, что ей предъявлены обвинения по 293-й статье УК РФ (халатность).

Фото: Pixabay