Георгий Полтавченко предложил организовать бесплатные спортивные занятия для пенсионеров

Глава Петербурга хочет повысить уровень заполняемости спортивных объектов за счет бесплатных занятий для пенсионеров.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко предложил организовать для пенсионеров спортивные занятия. Для этого в дневное время будет разрешен свободный доступ в городские центры Петербурга. По мнению чиновника, следует исправить сложившуюся ситуацию, по которой спортивные объекты загружены посетителями лишь наполовину. Чтобы увеличить поток заинтересованных жителей в сохранении здоровья, глава Северной столицы считает, что мероприятия для бабушек и дедушек нужно проводить на безвозмездной основе,т.е. бесплатно.

Это очень низкий показатель загрузки с учётом того, что у нас почти 2 млн людей, вовлечённых в занятия физкультурой. Нам надо стремиться дальше вовлекать людей в спорт. Надо поощрять это. Необходимо продумать более удобное время работы и условия Георгий Полтавченко, губернатор Петербурга

О том, что нагрузка на физкультурные объекты составляет всего 47 процентов, губернатор рассказал председатель Комитета по спорту Павел Белов. Его коллега по ведомству Юрий Авдеев отметил, что в дневное время люди практически не посещают залы, что приводит и простоям. В ходе заседания чиновников также рассматривался вопрос увеличения количества бассейнов и пространств для игровых видов спорта.

