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Полтавченко и Бастрыкин поздравили будущих следователей с началом учебного года
Сегодня, 15:51
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TretyakovaS
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Полтавченко и Бастрыкин поздравили будущих следователей с началом учебного года

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Дело, которому решили посвятить свою жизнь студенты вуза, пользуется в нашей стране и во всем мире огромным уважением, отметил Полтавченко.

Сегодня, 1 сентября Георгий Полтавченко и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поздравили с Днем знаний студентов Санкт-Петербургской Академии Следственного комитета России и воспитанников Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК РФ. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Полтавченко отметил, что дело, которому решили посвятить свою жизнь студенты вуза, пользуется в России и во всем мире огромным уважением.

Также, по словам губернатора, в петербургском филиале готовят квалифицированных специалистов, владеющих на высоком уровне соответсвтующими знаниями и навыками, а также умеют применять передовые технологии в своей работе. 

Учебное заведение находится в историческом здании на набережной реки Мойки. Ранее комплекс находился в распоряжении Александровской военно-юридической академии. Как отметил губернатор, именно поэтому в учебном заведении сохраняется связь времен.

Теги: 1 сентября , новости петербурга , новости спб , полтавченко
Категории: Новости СПб

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