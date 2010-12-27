Полтавченко и Бастрыкин поздравили будущих следователей с началом учебного года

Дело, которому решили посвятить свою жизнь студенты вуза, пользуется в нашей стране и во всем мире огромным уважением, отметил Полтавченко.

Сегодня, 1 сентября Георгий Полтавченко и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поздравили с Днем знаний студентов Санкт-Петербургской Академии Следственного комитета России и воспитанников Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК РФ. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Полтавченко отметил, что дело, которому решили посвятить свою жизнь студенты вуза, пользуется в России и во всем мире огромным уважением.

Также, по словам губернатора, в петербургском филиале готовят квалифицированных специалистов, владеющих на высоком уровне соответсвтующими знаниями и навыками, а также умеют применять передовые технологии в своей работе.

Учебное заведение находится в историческом здании на набережной реки Мойки. Ранее комплекс находился в распоряжении Александровской военно-юридической академии. Как отметил губернатор, именно поэтому в учебном заведении сохраняется связь времен.