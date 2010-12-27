Полтавченко приятно удивлен от форума "Цифровой Петербург"

В Санкт-Петербурге представили цифровые решения для создания "умного города". Полтавченко остался доволен.

Санкт-Петербург может стать лидером в развитии цифровых технологий в России. Об этом сообщил губернатор города Георгий Полтавченко на форуме "Цифровой Петербург".

Глава города на Неве уделил внимание нескольким стендам компаний, представляющих цифровые решения для управления городом, после чего заявил, что у него остались хорошие впечатления от увиденного.

Сегодня одна из главных стратегических задач для нашего государства – это построение цифровой экономики. Петербург, с учетом его кадрового и научного потенциала, а главное – наличия целого ряда весьма продвинутых компаний, имеет очень хорошие шансы стать локомотивом этого направления. Георгий Полтавченко

Форум "Цифровой Петербург" обозначили площадкой для совместной работы бизнеса и государственных структур по развитию цифровой экономики в Российской Федерации.

Ранее мы сообщали о том, что в Северной столице стартовал форум "Общество. Культура. СМИ".

Фото: пользователь во "Вконтакте" Татьяна Дубовская