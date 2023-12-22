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Польский теннисист рассказал, что он думает о Медведеве

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Хуберт Хуркач прокомментировал выступление россиянина в 1 /4 Открытого чемпионата Австралии.

Польский спортсмен  Хуберт Хуркач во время пресс-конференции с журналистами назвал россиянина Даниила Медведева великим игроком после четвертьфинала, организованного в городе Мельбурн в рамках Открытого чемпионата Австралии.  Данная встреча завершилась победой россиянина с результатом  7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Конечно, я хотел бы сыграть немного лучше, но, знаете, он разыграл несколько действительно хороших очков в важные моменты. Так что это была очень плотная борьба.

Хуберт Хуркач, польский теннисист

Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open.

Фото и видео: YouTube / Australian Open TV 

Теги: australian open, польша, хуберт хуркач
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Теннис,

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