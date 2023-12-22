Польский теннисист рассказал, что он думает о Медведеве

Польский спортсмен Хуберт Хуркач во время пресс-конференции с журналистами назвал россиянина Даниила Медведева великим игроком после четвертьфинала, организованного в городе Мельбурн в рамках Открытого чемпионата Австралии. Данная встреча завершилась победой россиянина с результатом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Конечно, я хотел бы сыграть немного лучше, но, знаете, он разыграл несколько действительно хороших очков в важные моменты. Так что это была очень плотная борьба.

Хуберт Хуркач, польский теннисист