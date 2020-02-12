Запрос направлен в Россию еще в середине января.

Польша запросила у "Газпрома" данные для дела против Nord Stream 2. Регулятор UOKIK ранее оштрафовал французскую компанию в отношении проекта газопровода. Иностранцы из Engie Energy отказались сотрудничать, что привело к потере десятков миллионов евро.

Теперь очередь дошла до российской организации. Еще 15 января Польский комитет по конкуренции направил в адрес "Газпрома" запрос. Чиновники просят предоставить информацию и документы для проведения расследования. Речь идет о деле, связанному с предполагаемым нарушением антимонопольного законодательства.

Ранее Piter.tv писал о том, что посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о Второй мировой.

Видео: YouTube/faz

