На территорию республики Польша выгнала пять человек.

Польские силовики в ночь на 29 июля насильно вытеснили через государственную границу на белорусскую территорию пятерых мигрантов. Об этом сообщили в собственном Telegram-канале представители республиканской Пограничной службы. Специалисты добавили, что представители страны Европейского союза использовали слезоточивый газ, а также применили физическую силу в отношении беженцев. Они заставили иностранцев проследовать на территорию соседнего государства через калитку, которая якобы предназначается для животных.

Очередной факт жестокого отношения властей Польши к беженцам зафиксирован. Силовики, по сложившейся традиции, ночью доставили группу иностранных граждан, а затем подводили закованных в наручники людей к заграждению. пресс-служба пограничной службы Белоруссии

Пограничниуи добавили, что в общей сложности польской экзекуции и издевательствам были подвергнуты пятеро иностранцев.

В Польше создали центр для обучения работе с HIMARS.

Фото и видео: Telegram / Пограничный комитет Беларуси