Киев получит препараты AstraZeneca, у которых практически закончился срок годности.

Польша продаст Украине вакцину от коронавируса с истекающим сроком годности. Об этом рассказал журналистам радиостанции RMF FM заместитель местного министерства здравоохранения Вальдемар Краска.

Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут переданы на Украину. Уже в августе мы передадим первую партию — более 650 тысяч, а планируем — 1,2 миллиона. Вальдемар Краска, замглавы Минздрава Польши

Чиновник объяснил, что сделка будет представлять из себя именно продажу препаратов для профилактики заболевания, а не безвозмездную передачу. Он уточнил, что речь идет о вакцине, произведенной компанией AstraZeneca.

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Видео: YouTube / RMF24