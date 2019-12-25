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Польша продаст Украине вакцину от коронавируса с истекающим сроком годности
Сегодня, 15:05
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Польша продаст Украине вакцину от коронавируса с истекающим сроком годности

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Киев получит препараты AstraZeneca, у которых практически закончился срок годности.

Польша продаст Украине вакцину от коронавируса с истекающим сроком годности. Об этом рассказал журналистам радиостанции RMF FM заместитель местного министерства здравоохранения Вальдемар Краска.

Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут переданы на Украину. Уже в августе мы передадим первую партию — более 650 тысяч, а планируем — 1,2 миллиона.

Вальдемар Краска, замглавы Минздрава Польши

Чиновник объяснил, что сделка будет представлять из себя именно продажу препаратов для профилактики заболевания, а не безвозмездную передачу. Он уточнил, что речь идет о вакцине, произведенной компанией AstraZeneca.

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Видео: YouTube / RMF24

Теги: astrazeneca, вакцина, вальдемар краска, минздрав, польша, укоаина
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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