В стратегии содержится отражение событий, которые произошли за последние пять.

Польша признала Россию главной угрозой нацбезопаности. Такой пункт содержится в новой Стратегии национальной безопасности, которую подписал президент страны Анджей Дуда.

По словам политика, в стратегии содержится отражение событий, которые произошли за последние пять. Также там описаны проблемы и угрозы для Польши.

"РИА Новости" указывают, что пункт о признании Москвы главной угрозой появился из-за якобы "агрессивной политики" России в отношении Польши.

Ранее прибалтийские лидеры обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой.