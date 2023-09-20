Польша предупредила, что может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров

Матеуш Моравецкий отверг все претензии со стороны Украины.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий предупредил киевский режим о том, что Варшава может расширить список запрещенных к ввозу с территории Украины товаров в том случае, если иностранные коллеги продолжат накалять конфликт вокруг поставок сельскохозяйственной продукции.

Я предупреждаю: если они будут накалять конфликт, мы будем добавлять очередные продукты к списку запрещенных к ввозу. Мы первыми сделали для Украины очень много и поэтому ждем понимания наших интересов. Мы будем решительно отстаивать наши интересы. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Чиновник пояснил, что в Польше уважают все проблемы с украинской стороны, но сейчас для Варшавы самым главным является соблюдение интересов местных фермеров и национального аграрного сектора. При этом Варшава не согласна ни с какими процедурами, распоряжениями или исками, которые направлены против нее Киевом. Матеуш Моравецкий пояснил, что украинское зерно значительно дестабилизировало внутренний рынок в стране.

Польский министр назвал украинское сельское хозяйство угрозой для ЕС.

Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka