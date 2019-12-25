Польша представит рапорт о влиянии на природу первой в стране АЭС

Петр Наимский рассказал о скором завершении работы над документом в кабмине.

Польша готовится представить рапорт о влиянии на окружающую среду первой в стране Атомной энергетической станции. Соответствующее заявление в эфире местного радио сделал представитель кабинета министра по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. Он уточнил, что в документе Варшавой будут даны обоснования реализации проекта собственной АЭС.

Мы планируем, что первый реактор будет запущен в 2033 году. В ближайшее время предприятие "Польские атомные электростанции" представит рапорт по окружающей среде. В этом отчете также будет указано место. Петр Наимский, польский чиновник

После готовности рапорта в правительстве, этот документ будет подлежать трансграничным консультациям. За 20 лет страна намерена создать на своей земле шесть атомных энергоблоков. Сооружение объектов начнется в 2026 году. С 2033 года Польша запустит в работу минимум два энергоблока.

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