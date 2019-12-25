Польша предлагает ЕС приостановить продажу квот на выбросы или заблокировать их цену

Анна Москва рассказала, как в Варшаве предлагают бороться с энергетическим кризисом.

Польша предлагает Евросоюзу приостановить продажу квот на углеводородные выбросы (ЕТS) или заблокировать их цену ради решения проблемы с энергетическим кризисом. Соответствующее предложение высказала министр по климату и окружающей среде Анна Москва. Чиновница во время прибытия на неформальную встречу министров в ЕС уточнила, что следует оставить стоимость в пределах 32 евро за каждую тонну.

Мы формально представили два решения - приостановка ЕТS на время кризиса с одновременной реформой и блокада цены на уровне €32. Анна Москва, министр по климату Польши

Эксперт напомнила европейски журналистам о том, что текущая цена в €70-90 указывает на бесконтрольное развитие данного рынка без положительных эффектов для экономических систем стран и предприятий. В Варшаве предлагают Евросоюзу выдавать бесплатные разрешения на выбросы секторам, которые наиболее в этом нуждаются. В частности, в перечень должны попасть компании, работающие в сфере теплоэнергетики.

Польша намерена продолжить обсуждать с ФРГ тему репараций.

Фото и видео: European Commission