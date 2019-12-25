Матеуш Моравецкий рассказал о планах кабмина по энергетической безопасности страны.

Польша планирует заполнить свои газовые хранилища более чем на 100%. Соответствующее заявление в рамках выступления в местном сейме (парламенте) сделал глава правительства Матеуш Моравецкий. Чиновник отметил, что ситуация с обеспеченностью углем будет зависеть от того, какие объемы специалисты смогут нарастить из-за геологических условий по добыче.

Мы доставляем уголь из многих стран мира. И будет увеличена добыча угля здесь в Польше, в польских шахтах. Конечно, будет увеличено в таких границах, в каких позволит геология. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Ранее польский премьер заявил общественности о том, что страна перед началом отопительного сезона заполнит свои газовые хранилища более чем на 100%. Варшава ввела эмбарго на ввоз угля из России в рамках общеевропейских санкций. Запрет действует и для государственных, и для частных компаний. Из-за дефицита энергетических ресурсов, в стране тонна угля у частных поставщиков подорожала до 640 долларов.

Моравецкий заявил о готовности доклада о новых военных репарациях от ФРГ.

Фото и видео: YouTube / Sejm RP