Возобновлено и удаленное обучение с 1 по 3 класс.

Польша переходит в режим локдауна по всей стране из-за коронавируса. До этого карантинные меры вводились в отдельных регионах республики. Об этом 17 марта рассказал глава Минздрава Польши Адам Недзельский. Он отметил, что карантин вводится с 20 марта до 9 апреля.

Закрыты будут гостиницы, объекты культуры и спорта, ограничена работа торговых комплексов, возобновлено и удаленное обучение с 1 по 3 класс.

Ограничения, введенные в стране ранее, были связаны с перемещением граждан на южной границе со Словакией и Чехией. Правительство было намерено запретить использовать шарфы и пластиковые щитки в качестве заменителей медицинских масок.

Источник: YouTube / Onet News