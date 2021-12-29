Польша передаст Украине ПЗРК "Гром", беспилотники и боеприпасы

Моравецкий вылетел в Киев на официальные встречи.

Польша может передать Украине зенитно-ракетный комплекс "Гром", беспилотники и боеприпасы. Такое заявление местным журналистам сделал глава правительства Матеуш Моравецкий на брифинге перед своим вылетом в Киев. Всю обозначенную технику и вооружение Варшава готова отправить Украине ва качестве военной поддержки. Чиновник уточнил, что все поставки будут касаться оборонительного оружия.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Павел Солох сообщил в интервью местной радиостанции о том, что Польша приняла решение передать Украине несколько десятков тысяч экземпляров вооружения.В частности, поставки будут предполагать в своем составе снаряды для противовоздушной системы обороны.

Моравецкий: в ЕС возникли разногласия по поводу санкций против России.

Фото: YouTube / Kancelaria Premiera

