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Польша передаст Украине ПЗРК "Гром", беспилотники и боеприпасы
Сегодня, 10:34
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Польша передаст Украине ПЗРК "Гром", беспилотники и боеприпасы

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Моравецкий вылетел в Киев на официальные встречи.

Польша может передать Украине зенитно-ракетный комплекс "Гром", беспилотники и боеприпасы. Такое заявление местным журналистам сделал глава правительства Матеуш Моравецкий на брифинге перед своим вылетом в Киев. Всю обозначенную технику и вооружение Варшава готова отправить Украине ва качестве военной поддержки. Чиновник уточнил, что все поставки будут касаться оборонительного оружия.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Павел Солох сообщил в интервью местной радиостанции  о том, что Польша приняла решение передать Украине несколько десятков тысяч экземпляров вооружения.В частности, поставки будут предполагать в своем составе снаряды для противовоздушной системы обороны.

Моравецкий: в ЕС возникли разногласия по поводу санкций против России.

Фото: YouTube / Kancelaria Premiera
 

Теги: бпла, военная помощь, гром, матеуш моравецкий, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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