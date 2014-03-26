Польша объявила тендер на строительство электронного барьера на границе с Белоруссией

Мариуш Каминьский рассказал о новом правительственном тендере.

Польские власти официально объявили тендер на строительство заграждения с электронными системами слежения, которое будет установлено на государственной границе с Белоруссией на реке Буг. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции м местными журналистами сделал глава правоохранительных органов республики Мариуш Каминьский. Чиновник полагает, что все желающие компании могут подать заявку. Дедлайном станет 22 сентября, а сам тендер завершится к середине ноября. Строительство заставы начнется в текущем году.

Пограничная служба объявила тендер на строительство электронного заграждения на реке Буг. Его длина составит 172 км. Мариуш Каминьский, глава МВД Польши

Напомним, что ааместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик публично упоминал о том, что заграждение с электронными системами слежения, которое Варшава создает на границе с Калининградской областью, практически готово.

В Польше попытались доказать, что эмбарго на украинское зерно выгодно Киеву.

Фото и видео: YouTube / Prawo i Sprawiedliwość