Пилота предупредили о сложностях при пересечении воздушного пространства Франции.

Польша не запрещала самолету "Белавиа" вхождение в свое воздушное пространство. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Национального агентства воздушного судоходства. При этом ведомство рассказало экипажу самолета о возможных трудностях при пересечении воздушного пространства Франции. Известно, что борт следовал по маршруту и Минска в Барселону. В качестве доказательств к своим словам чиновник заметил, что в аэропорту Варшавы недавно приземлился еще один борт данной авиакомпании.

Польша ничего ему не запрещала. Ситуация выглядит так, что польские службы передали информацию пилотам о том, что у них могут быть проблемы с вхождением во французское воздушное пространство. Пилот получил информацию и анализирует ее Павел Лукашевич, пресс-секретарь польского агентства

Польское управление гражданской авиации отметило СМИ, что допуск самолетов в воздушное пространство не входит в его профессиональные компетенции. Эксперты ведомства не знаю, почему рейс компании "Белавиа" летает кругами около государственной границы Польши.

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