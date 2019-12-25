  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Польша не запрещала самолету "Белавиа" вхождение в свое воздушное пространство
Сегодня, 15:35
52
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Польша не запрещала самолету "Белавиа" вхождение в свое воздушное пространство

0 0

Пилота предупредили о сложностях при пересечении воздушного пространства Франции.

Польша не запрещала самолету "Белавиа" вхождение в свое воздушное пространство. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Национального агентства воздушного судоходства. При этом ведомство рассказало экипажу самолета о возможных трудностях при пересечении воздушного пространства Франции. Известно, что борт следовал по маршруту и Минска в Барселону. В качестве доказательств к своим словам чиновник заметил, что в аэропорту Варшавы недавно приземлился еще один борт данной авиакомпании.

Польша ничего ему не запрещала. Ситуация выглядит так, что польские службы передали информацию пилотам о том, что у них могут быть проблемы с вхождением во французское воздушное пространство. Пилот получил информацию и анализирует ее

Павел Лукашевич, пресс-секретарь польского агентства

Польское управление гражданской авиации отметило СМИ, что допуск самолетов в воздушное пространство не входит в его профессиональные компетенции. Эксперты ведомства не знаю, почему рейс компании "Белавиа" летает кругами около государственной границы Польши. 

Польша выдала России обвиняемого в заказном убийстве криминального авторитета.

Фото: Pixabay.com

Теги: белавиа, польша
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии