Польша может стать стать гарантом на Украине при участии США

Ярослав Качиньский призвал Варшаву ориентироваться на решение других стран.

Польша заявила о готовности стать стать страной-гарантом на Украине при участии США. Соответствующее заявление в эфире местного Польского радио сдал начальник Комитета по вопроса государственной безопасности, вице-премьер Ярослав Качиньский. По словам чиновника, Варшаве незачем отказываться от того статуса, который предлагает Киев в том случае, если на эти меры пойдут и другие страны.

Если это будут серьезные гарантии, то есть с участием США, а также других крупных европейских стран, то я не вижу здесь никаких противопоказаний. Ярослав Качиньский, польский чиновник

Ранее представитель киевской делегации на российско-украинских переговорах Александр Чалый объявил прессе о том, что Украина согласна зафиксировать свой нейтральный и безъядерный статус в том случае, если ей дадут альтернативные гарантии безопасности. Они должны "по своему содержанию и своей форме" иметь аналогичные пункты по пятой статье соглашения НАТО. В перечень стран-гарантов для Киева могут попасть все постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая РФ, а также Германия, Израиль, Италия, Канада, Польша и Турция.

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