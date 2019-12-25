Польша изъявила желание разместить финцентр восстановления Украины в Варшаве

Польша изъявила желание разместить финансовый центр восстановления Украины в Варшаве. Соответствующее заявление сделал в эфире местного радио вечером 29 мая вице-премьер Яцек Сасин. Чиновник отметил, что организация будет объединять в себе различные фонды.
Речь идет о том, чтобы это был не только центр логистики по выполнению этой огромной работы по восстановлению Украины, но чтобы это был финцентр, который объединял бы фонды, служащие восстановлению.
Яцек Сасин, вице-премьер Польши
Чиновник добавил, что Польша проводила по этому вопросу "переговоры с представителями ООН", которые создают подобный фонд. Днем ранее заместитель руководителя МВД Польши Павел Шефернакер говорил журналистам о том, что денежные расходы местного правительства на помощь украинским беженцам уже можно считать в миллиардах евро.
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Фото: Pixabay.com
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