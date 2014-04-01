Польша: экономический эффект от перевода оплаты за газ на рубли невелик

Ярослав Качиньский считает, что на самом деле Москва добивается политического воздействия на Запад.

В Польше считают, что экономический эффект от перевода оплаты за газ на рубли невелик. Соответствующее заявление в эфире Польского радио сделал местный вице-премьер, председатель Комитета по государственной безопасности и вопросам национальной обороны Ярослав Качиньский. Чиновник полагает, что решение российского руководства преследует политические задачи, а не выполняются ради реального экономического значения.

С экономической точки зрения российские предложения не имеют большого значения…Здесь речь идет скорее о получении психологического и политического превосходства. Ярослав Качиньский, польский чиновник

Качиньский уверен в том, что отправленные за российский природный газ деньги все равно в результате будут обменены.

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