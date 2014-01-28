Полностью цикл вакцинации от коронавируса завершили 243 тысячи петербуржцев

С начала прививочной кампании в Северную столицу поступило 403 242 дозы вакцины Гам-КОВИД-вак.

Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 332 тысяч петербуржцев, полностью закончили цикл вакцинации 243 тысячи человек. Об этом вице-губернатор Олег Эргашев сообщил на совещании о ходе вакцинации. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера Правительства РФ Татьяны Голиковой.

С начала прививочной кампании в Северную столицу поступило 403 242 дозы вакцины Гам-КОВИД-вак (Спутник V). В среду, 24 марта, поступила очередная партия в 39200 доз вакцины, начинается ее доставка в пункты вакцинации. В Петербурге на данный момент работают 129 пунктов вакцинации.

Петербуржцы могут записаться на прививку через телефонную службу "122", онлайн-сервис "Здоровье петербуржца", виртуальные колл-центры поликлиник, портал "Госуслуги".

Фото: Piter.tv