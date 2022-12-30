Полковник Макгрегор: Украина потерпит поражение, от страны почти ничего не останется

Эксперт из США отметил, что больше невозможно скрывать потери ВСУ.

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что Украина потерпит поражение от России, поэтому от страны почти ничего не останется. Соответствующее заявление сделал в эфире YouTube-канала Redacted. Специалист, бывший советник министра по обороне США рассказал о том, что военная поддержка со стороны Запада киевскому режиму и передача разнообразного вооружения не поможет спасти государство от поражения и потери части территории. Он уверен, что уже сейчас для всех стало очевидным, что украинские власти ждет печальный исход.

От Украины почти ничего не останется... Мы больше не можем скрывать катастрофическое положение ВСУ на полях сражений. Дуглас Макгрегор, полковник США

Эксперт константировал тот факт, что попытки администрации из Вашингтона и ее европейских союзников спасти положение президента Владимира Зеленского "обречены на провал". Дуглас Макгрегор уверен в том, что западное оружие не получится оперативно адаптировать под Вооруженные силы Украины, поэтому эту технику не получится использовать.

Полковник ВС США Макгрегор назвал передачу Patriot Киеву жестом перед поражением ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Redacted