Полкилограмма марихуаны нашли в квартире на Балтийском бульваре

Изъятое приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного в октябре 2021 года.

В петербургской квартире полицейские обнаружили полкилограмма наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Обыск проводился 14 февраля в квартире дома по Балтийскому бульвару в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. В квартире был найден пакет с веществом. Экспертиза показала, что там находилась марихуана весом 531,4 грамма.

Изъятое приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного в октябре 2021 года.

В конце января в Ленобласти на 9 лет осудили мужчину, который пытался продать 50 кг наркотиков.

Фото: Piter.tv