Евгения Войко объяснила интерес мира в решению украинского конфликта.

В преддверии саммита ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), который завершился в казахстанском городе Астана, в странах коллективного Запада снова заговорили о переговорах по украинскому кризису. Российский политолог в эфире шоу телеканала "360.ru" Евгения Войко на стриме с ведущей Екатериной Малашенко объяснила, с чем связана такая ситуация.

Безусловно, это говорит о том, что ситуация дошла до той точки, когда страны мира, причем как дружественные к России, так и нет, пытаются строить поствоенную архитектуру международных отношений, моделируя возможное завершение этого конфликта. Евгения Войко, эксперт

Гостья программы заметила, что недавно лидер киевского режима Владимир Зеленский высказался о том, что мог бы допустить проведение мирных переговоров с Россией через посредника. Политолог пояснила, что такое заявление контрастирует с предыдущими словами политика, произнесенными им в категоричной форме. Глава Украины говорил о том, что никаких переговоров с российской стороной Украина вести не будет до того момента, пока в Кремле остается главой государства Владимир Путин. Евгения Войко подчеркнула, что многие международные союзники Украины заговори ли об урегулировании проблемы в контексте того, что мир не может стоять на месте, Россия не подверглась изоляции, как было задумано. К таким мыслям западных политиков могли привести изменения в составе ШОС. В этом мероприятии принял участие китайский председатель Си Цзиньпин, а участники встречи приняли Белоруссию в свой состав.

Это такой довольно знаковый момент, в том числе и в контексте российско-украинского конфликта. Архитектура евразийской безопасности довольно активно отстраивается, а что с европейской и евроатлантической — большой вопрос. Евгения Войко, эксперт

Политолог заявил, что саммит ШОС в Астане доказывает создание нового миропорядка.

Фото и видео: 360.ru