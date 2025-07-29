Политолог объяснил, готов ли Трамп оборвать контакты с Россией

Вадим Сипров рассказал, что лидер США берет время на выработку стратегии в отношениях с Россией.

Российский политолог Вадим Сипров в комментарии телеканалу "360.ru" объяснил, готов ли американский президент-республиканец Дональд Трамп оборвать контакты с Кремлем или его слова — обманный маневр. Ранее иностранный политик сделал семь новых заявлений в адрес Москвы на прошлой неделе. Самое жесткое прозвучало после его рабочей встречи с британским премьер-министром Киром Стармером. Лидер Белого дома выдвинул российскому руководству ультиматум — в ближайшие 10-12 дней прекратить боевые действия на украинской территории. Речь идет о подвижках в 50-дневном дедлайне по мирному урегулированию конфликта в сторону уменьшения срока. Однако Дональд Трамп также упомянул о своем нежелании вводить новые санкции против Москвы. Кроме того, в Вашингтоне объявили журналистам, что власти не исключают достижения соглашения с Россией по Украине, но при этом он якобы не заинтересованы в переговорах с Владимиром Путиным.

Сейчас Трамп вот так вот скачет по срокам, сдвигает то влево, то вправо. Действительно создается впечатление, что у него биполярочка, но на самом деле никакой биполярочки нет. Это его фирменный способ пустить пыль в глаза для того, чтобы дезориентировать и возможных оппонентов, и возможных партнеров. Вадим Сипров, Политолог

Эксперт полагает, что Дональд Трамп хочет понять, как будет работать новая модель отношений с Европой после заключения торговой сделки с коллективным Брюсселем. На текущий момент у политика есть временной лаг для маневра, чтобы выбрать выгодную ему модель отношений с российским руководством, так как Белый дом понимает, что ему не удастся провернуть с Москвой те же манипуляции, что ранее с Европой. По словам Вадима Сипрова, подобные вещи можно было бы организовать в 90-ые годы XX века, когда государство не имело представления о национальных интересах, а страну нельзя было назвать суверенной.

Политолог заявил, что Трамп и Маск могли разыграть спектакль с конфликтом.

Фото и видео: 360.ru