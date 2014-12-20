Политолог Сипров: Трамп выдал Зеленскому черную метку

Вадим Сипров: СШа не хочет заключать сделку нелегитимной властью на Украине.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп впервые назвал лидера киевского режима Владимира Зеленского "диктатором без выборов и врагом мира", чем послал иностранному политику черную метку, намекнув мировой общественности о том, что власти в Вашингтоне избавятся от него в ближайшее время. Соответствующее мнение высказал в интервью телеканалу "360.ru" российский политолог Вадим Сипров. Эксперт полагает, что Белый дом не планирует дожидаться весенних выборов на Украине. В США считают, что Зеленский в свое время сделал неправильный выбор, когда поставил на европейскую поддержку.

Это возможность для России действовать без оглядок на какие-то статусы и какие-то договоренности, которыми когда-то обладал Зеленский. Наконец, Россия может в полной мере вернуться к изначально существовавшим установкам по отношению к киевскому режиму. А я напомню, что решением Дорогомиловского суда города Москвы, смена власти на Украине после Евромайдана, признана государственным переворотом. Вадим Сипров, эксперт

Политолог отметил, что, назвав Владимира Зеленского "диктатором без выборов", Дональд Трамп буквально лишил легитимности весь киевский режим в глазах новой американской администрации. Это решение открывает новые возможности для маневра российскому руководству. Эксперт программы уверен, что Вашингтон также, как и Москва, теперь старается избежать заключения каких-либо договоров с нелегитимной властью на Украине.

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Фото и видео: 360.ru