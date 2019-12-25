Политолог Михайлов: российским военным предрекли тяжелые бои за Херсон

Эксперт рассказал, что город важен для Киева.

Риски новых атак украинских боевиков на Херсон продолжатся, поэтому решение региональных властей укрепить линию обороны выглядит логично, считает политолог, специалист по вопросам международных конфликтов Евгений Михайлов. Соответствующей информацией эксперт поделился в интервью с журналистами телеканала "360". По словам спикера, взятие под контроль города является важной задачей для киевского режима.

Захват Херсона — основополагающая тема для Украины. Они пообещали это западным партнерам. То, что мы не отдадим Херсон, — я в этом уверен. Но бои за него будут тяжелые. Евгений Михайлов, политолог

Напомним, что об укреплении линии обороны города Херсона ранее заявила заместитель начальника администрации области Екатерина Губарева. Чиновница подчеркнула, что говорит о превентивных мерах, которые потребуются на случай наступления украинских боевиков.

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Фото: Piter.tv