Политолог Асафов рассказал, почему явка на выборах президента должна быть высокой

Эксперт считает, что россияне с большим позитивом относятся к президентским выборам, чем к парламентским или мэрским.

Эксперт-политолог Александр Асафов дал в интервью ФБА "Экономика сегодня" свой прогноз на уровень явки во время президентских выборов 2018 года. По его мнению, она превысит показатели 2008 и 2012 годов. Александр Асафов считает, что на поведение избирателей повлияет напряженная внешнеполитическая повестка. Так, присоединение Крыма, война в Сирии и экономические санкции обострили политическую ответственность населения. Кроме того, к президентским выборам россияне, по наблюдениям эксперта, всегда относились с заметной теплотой.

Потому внимание к выборам главы государства намного выше, как и осознание населением гражданской ответственности. Отсюда и показатели явки. Причем у нас принято делать сравнение с предыдущими показателями, а не брать ситуацию в динамике. Явка на выборах в 2012 году была 65 процентов, а в 2008–м – 70%. То есть к 2012-му населения было поглощено борьбой с последствиями экономического кризиса и мало думало о политике. Но к сегодняшнему дню ситуация кардинально поменялась Александр Асафов, политолог

Ранее похожие мысли озвучивала глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Она заявила, что не сомневается в рекордной явке избирателей на выборах 2018 года.