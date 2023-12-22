Француз оценил работу нескольких избирательных участков в ДНР.

Возможности фальсификации на президентских выборах не было, а голосование проведено абсолютно корректно. Соответствующее мнение в интервью "РИА Новостей" огласил известный французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д"Артаньян. Иностранец находился на территории Донецкой народной республики в качестве международного наблюдателя. Он отметил, что если бы в ходе электронного голосования "пошло что-то не так", то представители кандидатов на должность главы государства стали бы "первыми бить тревогу". Политик счел, что мероприятия были организованы и проведены идеально. Француз пояснил, что избиратели приходили, предъявляли свои документы, получали бюллетень, после чего голосовали в кабинках и опускали бюллетень в урну. При этом все урны были прозрачными. Это необходимо для того, чтобы было невозможно фальсифицировать голоса населения.

Когда я был в Ростове, меня предупредили, что я буду наблюдать за ходом электронного голосования, и тогда у меня закрались подозрения, что в таком случае можно что-то подтасовать. Однако, когда я прибыл, то обнаружил, что вместе со мной находятся представители кандидатов. Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д"Артаньян, политик

Напомним, что де Монтескью-Фезансаку д"Артаньяну 81 год. За профессиональную карьеру француз был мэром небольшого городка Марсан, а затем депутатом Европейского парламента в период за 1989-1993 годы. После этого его выбрали членом Сената Франции в период за 1998-2015 года. Политик представляет Радикальную партию Франции.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости