Как отметил Максим Гольдарб, называть рабство в Австро-Венгерской империи, которое было уготовано части сегодняшней Украины – Галичине, близкими историческими отношениями – это "свинство".

Украинский политолог Максим Гольдарб посчитал, что слова президента страны Владимира Зеленского, произнесенные во время беседы с канцлером Австрии Карлом Нехаммером оскорбили граждан страны. Об этом он сказал в эфире телеканала "Первый казацкий".

Зеленский сказал, что народы Австрии и Украины связывают давние тесные исторические отношения. Как отметил Максим Гольдарб, называть рабство в Австро-Венгерской империи, которое было уготовано части сегодняшней Украины – Галичине, близкими историческими отношениями – это "свинство". По оценке политолога, Киев чувствовал себя намного лучше в любой форме содружества с ближайшими соседями. Он подчеркнул, что после включения страны в состав Русского царства в 1654 году наступила эпоха процветания. В свою очередь Запад относится к Украине хищнически и "пожирает" все, что дает земля и населяющие ее люди.

Ранее мы сообщили, что Столтенберг назвал позитивным сигналом решение России участвовать в переговорах с НАТО.

Видео: Youtube/Перший Козацький