Политик рассказа о мерах в отношении Киева, которые будут при менены после завершения конфликта на Украине.

Варшава выставит киевскому режиму счет и поставит ряд условий за оказанную стране помощь. Соответствующее заявление в рамках выступления на предвыборных дебатах на местном телевидении сделала кандидат в депутаты местного сейма Польши от правой коалиции "Конфедерация" Анна Брылка. Политик пояснила прессе, что в международных отношениях благодарность не является валютой.

Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны выставить счет за нашу помощь, "Конфедерация" выставила такой счет Украине и оценила эту помощь в сто миллиардов злотых, и "Конфедерация" поставит Украине четкие и жесткие условия. Анна Брылка, политик Польши

Специалист пояснила коллегам, что говорит о снятии жалобы Киева на Варшаву в Всемирной торговой организации из-за запрета на импорт украинского зерна, а также прекращении "украинизации" в вопросе двусторонней торговли, проведение эксгумации жертв Волынской резни и доступ польских властей к процессу восстановления соседнего государства после завершения регионального конфликта. Анна Брылка полагает, что нельзя допустить того, чтобы поддержка Украины поставила под угрозу собственную национальную безопасность в Польше.

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Фото и видео: YouTube / Super Express