Политех подготовит для Ленобласти новые кадры

Правительство Ленинградской области и один из старейших вузов страны — Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет Петра Великого подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке кадров.

Правительство Ленинградской области и один из старейших вузов страны — Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет Петра Великого подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке кадров.

Документ скрепили подписями в понедельник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и ректор Политеха Андрей Рудской.

"Ленинградская область сегодня один из динамично развивающихся регионов РФ и хочет оставаться таковым, используя самые современные практики и методики во всех отраслях. Именно поэтому мы рассматриваем Санкт-Петербургский государственный политехнический университет в качестве одного из ключевых наших партнеров на ближайшие годы. Мы уже реализуем ряд совместных проектов, активно используем имеющийся научный потенциал, и очень рассчитываем на кадры, которые готовятся в университете, надеемся, что часть квалифицированных специалистов, из числа выпускников этого вуза, придет на работу в Ленинградскую область", — заявил Александр Дрозденко.



Губернатор прочитал студентам лекцию "Ленинградская область 4.0 "Взгляд в будущее", рассказав о достигнутом в регионе экономическом росте и о задачах на ближайшие годы. По словам Александра Дрозденко, основными вызовами становятся сейчас цифровизация в экономике, обеспечение ее квалифицированными кадрами, расширение портового кластера. Ключевой задачей для себя, как руководителя области, Александр Дрозденко назвал улучшение качества жизни людей по итогам реализации национальных проектов.

Источник: пресс-служба ЛО