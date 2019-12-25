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Поликлинику №4 оштрафовали за нарушения в период пандемии
Сегодня, 21:53
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smirenny

Поликлинику №4 оштрафовали за нарушения в период пандемии

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Медицинское учреждение заплатит штраф в размере 130 тысяч рублей.

В четверг, 20 августа, стало известно, что очередное медучреждение Петербурга выплатит штраф из-за нарушений мер безопасности по коронавирусу. 

Специалисты Роспотребнадзора заметили, что в поликлинике №4 заболела медсестра. Началось расследование, в ходе которого были обнаружены нарушения. Так, отсутствовал дезинфицирующий раствор, антисептик для рук, в некоторых помещениях не проводили влажную уборку, несвоевременно передавали данные о выявлении случаев инфекций. Представитель пояснил, что выявленные нарушения устранены.

Поликлиника выплатит штраф в размере 130 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что Смольный уверяет, что смертность от коронавируса в Петербурге не превышает 8%.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, пандемия коронавируса, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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