Поликлинику №4 оштрафовали за нарушения в период пандемии

Медицинское учреждение заплатит штраф в размере 130 тысяч рублей.

В четверг, 20 августа, стало известно, что очередное медучреждение Петербурга выплатит штраф из-за нарушений мер безопасности по коронавирусу.

Специалисты Роспотребнадзора заметили, что в поликлинике №4 заболела медсестра. Началось расследование, в ходе которого были обнаружены нарушения. Так, отсутствовал дезинфицирующий раствор, антисептик для рук, в некоторых помещениях не проводили влажную уборку, несвоевременно передавали данные о выявлении случаев инфекций. Представитель пояснил, что выявленные нарушения устранены.

Поликлиника выплатит штраф в размере 130 тысяч рублей.

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