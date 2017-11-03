Огненное видео из Орла: Полыхающий ПАЗик бодро ездил по улицам

В сети появилось видео горящего автобуса ПАЗ, который ехал по улицам Орла и не собирался останавливаться.

Сегодня, 3 ноября, в социальной сети ВКонтакте очевидец опубликовал видео горящего автобуса ПАЗ в Орле.

На опубликованных кадрах ПАЗик едет по улице с оживленным движением и не собирается останавливаться. Рядом с водителем полыхает огонь. Порой языки пламени достигают высоты одного метра. Почему водитель не остановился и огнетушителем не сбил пламя, не ясно. В какой-то момент водитель даже приоткрывает водительскую дверь, доставляя огню очередную порцию кислорода.

Под размещенным видео пользователи удивляются поведению водителя, называя его невозмутимым. Кто-то пошутил, что в борьбе за пассажиров ничто не может помешать. Другие предположили, что водитель просто грелся. Кто-то высказался, что водитель по всей вероятности, пытался отогнать автобус в малолюдное место. Хотя остальные возразили, что в самом начале огонь можно было потушить за считанные секунды.

Чем закончилось это происшествие, и что стало с автобусом и водителем, неизвестно.

Видео: ВК, Денис Шеламов