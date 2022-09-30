В Петербурге задержали 15-летнего подростка, подрабатывающего курьером мошенников

Полицейские устанавливают всех жертв задержанного и точный размер ущерба.

В Московском районе Петербурга полиция задержала 15-летнего подростка, подрабатывающего курьером мошенников. Об этом рассказали в МВД по региону.

В полицию 31 октября с заявлением обратился 79-летний житель дома 29 по улице Типанова, который стал жертвой мошенников и, поверив в легенду о переводе денег на "безопасный" счет, лишился своих накоплений. Мужчина передал курьеру 1,6 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские 1 ноября задержали дропа. Подозреваемым оказался 15-летний молодой человек. Задержанный рассказал, что нашел работу в одном из Telegram-каналов, там же и проходило его общение с "работодателями", которые высылали ему адреса жертв. Первый рабочий день у подростка состоялся 28 октября. За день молодой человек успевал наведаться к четырем пенсионерам.

Полицейские устанавливают всех жертв задержанного и точный размер ущерба, который по оперативным данным, составляет несколько миллионов рублей.

Тем временем число мошенничеств в Петербурге увеличилось на 15%.

Видео: МВД