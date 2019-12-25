Полиция спустя 16 лет задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании петербурженки

В Петербурге нашли мужчину, 16 лет назад убившего молодую девушку. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
В 2005 году на Казанской улице был найден труп 22-летней девушки с черепно-мозговой травмой. Было возбуждено уголовное дело, но тогда раскрыть его не удалось.
Как недавно установило следствие, за девушкой в подъезд зашёл ранее судимый 33-летний Анатолий. Он ударил петербурженку голове кулаком, после этого изнасиловал, украл серьги и скрылся.
На данный момент мужчина находится под арестом в "Крестах" по подозрению в грабеже.
В конце апреля в Петербурге раскрыли убийство, совершенное 22 года назад. По предварительной информации, 20 июля 1999 года мужчины увидели забуксовавший МАЗ. Они напали на водителя А. и украли металл, который он перевозил. После этого они отвезли А. в поле и ножом нанесли ему множественные ранения. Труп они сбросили в придорожную канаву.
Фото: Piter.tv
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