Полиция спустя 16 лет задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании петербурженки

В 2005 году на Казанской улице был найден труп 22-летней девушки с черепно-мозговой травмой. Было возбуждено уголовное дело, но тогда раскрыть его не удалось.

В Петербурге нашли мужчину, 16 лет назад убившего молодую девушку. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В 2005 году на Казанской улице был найден труп 22-летней девушки с черепно-мозговой травмой. Было возбуждено уголовное дело, но тогда раскрыть его не удалось.

Как недавно установило следствие, за девушкой в подъезд зашёл ранее судимый 33-летний Анатолий. Он ударил петербурженку голове кулаком, после этого изнасиловал, украл серьги и скрылся.

На данный момент мужчина находится под арестом в "Крестах" по подозрению в грабеже.

В конце апреля в Петербурге раскрыли убийство, совершенное 22 года назад. По предварительной информации, 20 июля 1999 года мужчины увидели забуксовавший МАЗ. Они напали на водителя А. и украли металл, который он перевозил. После этого они отвезли А. в поле и ножом нанесли ему множественные ранения. Труп они сбросили в придорожную канаву.

Фото: Piter.tv