Megan Thee Stallion считает, что стрелок пытался нанести ей "физические повреждения".

Полиция задержала обнаженную и истекающую кровью исполнительницу хита Savage. Об этом сообщили журналисты из американского издания TMZ. Они опубликовали видеозапись задержания 25-летней рэперши, известной как Megan Thee Stallion (настоящее имя Меган Джовон Рут Пит). Вместе с ней офицеры поймали также 27-летнего хип-хоп артиста Tory Lanez (настоящее имя - Дейстар Петерсон). Машина знаменитостей была остановлена после сообщений о стрельбе в Голливуде. Местные жители услышали не менее пяти выстрелов. Они передали описание автомобиля представителям закона.

Megan Thee Stallion позже объявила о том, что получила огнестрельное ранение. Она не уточнила личность нападавшего.

Это было преступление, совершенное с целью нанести мне физические повреждения Megan Thee Stallion, певица

В момент задержания транспортного средства, все пассажиры и водитель находились в купальных костюмах. К месту происшествия кроме служебных машин был направлен вертолет. Задержанные по приказу полиции вышли из машины и легли на землю. Рэперша добавила, что ее отвезли в больницу, чтобы извлечь пули.

В Бруклине неизвестный открыл стрельбу из машины.

Видео: TMZ