Полиция задержала мошенников, укравших у слепой 90-летней пенсионерки 57 тысяч рублей

Задержанные подозреваются в иных эпизодах мошенничества в отношении пенсионеров.

В Петербурге полицейские задержали злоумышленников, подозреваемых в мошенничестве в отношении слепой пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По версии полиции, задержанные причастны к целой серии мошенничеств в отношении пожилых людей. Среди задержанных – двое мужчин 31-32 лет и 36-летняя женщины. Все уже были судимы.

Оперативники установили, что злоумышленники причастны к мошенничеству, совершенному 14 мая 2020 года в отношении 90-летней женщины-инвалида по зрению. Один из мужчин представился электриком и похитил из тумбочки пенсионерки 57 тысяч рублей.

Также 19 мая злоумышленники под предлогом замены счетчика на воду проникли в одну из квартир дома на проспекте Большевиков. Там у 75-летней хозяйки квартиры обманным путем завладели 16 тысячами рублей, а потом забрали из шкафа еще 20 тысяч рублей.

Полицейские полагают, что аналогичным образом злоумышленники обманули нескольких пожилых жителей Невского и Красногвардейского районов. Устанавливаются иные противоправные действия данных лиц.

Ранее мошенники обманули девять пенсионеров на 1,5 млн рублей в Петербурге.

Видео: МВД