Отдельно отмечалось, что силовики обратили внимание на акции 31 января.

Полиция в Петербурге проверит задержания сотрудников СМИ на протестных акциях в городе. В управлении собственной безопасности полицейского Главка начали проверку по обращениям регионального отделения Союза журналистов РФ, которые были оставлены после задержаний журналистов на несанкционированной протестной акции в поддержку Алексея Навального.

В УСБ получили обращение главы Союза журналистов России Владимира Соловьёва, в письме не содержалось конкретной информации об отдельно взятых сотрудниках СМИ. Отдельно отмечалось, что силовики обратили внимание на акции 31 января.

В конце января в Петербурге состоялись несанкционированные акции. Piter.tv собрал все, что известно о возбужденных уголовных делах после митингов 23 и 31 января.

Фото: Piter.tv