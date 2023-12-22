Полиция расследует мошенническую схему, в которую попали сразу трое петербуржцев

В ловушку мошенников попали женщины 83 и 85 лет, а также 52-летний мужчина.

Полиция расследует мошенническую схему, в которую попали сразу трое пенсионеров. Об этом рассказали в региональной пресс-службе МВД.

В полицию 19 марта поступило сообщение от 83-летней жительницы дома 16 по улице Примакова о том, что днём ей позвонил неизвестный и, под предлогом сохранности денежных средств, убедил передать 105 тысяч рублей неизвестной, что пожилая женщина и сделала.

Курьером, который явился за деньгами, оказалась 85-летняя пенсионерка с Ленинского проспекта. Пожилая женщина также стала жертвой телефонных мошенников и действовала по их инструкции.

Полицейские выяснили также, что деньги женщина-курьер передала 52-летнему мужчине, который тоже был обманут и выполнял в мошеннической схеме роль еще одного передаточного звена.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее в Петербурге задержали мигрантку, находящуюся в межгосударственном розыске за мошенничество с лизингом.

Фото: Piter.tv