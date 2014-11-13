Полиция раскрыла серию краж в грузовом терминале Пулково

При проверке информации полицейские установили подозреваемого. Им оказался 38-летний сотрудник этой логистической компании, который занимался сортировкой товаров.

Сотрудники транспортной полиции раскрыли серию краж товаров в грузовом терминале аэропорта Пулково в Петербурге. Одну пропажу удалось обнаружить до продажи.

В линейный отдел МВД в Пулково с заявлением о кражах из почтовых отправлений обратился представитель одной из логистических компаний, расположенных на территории грузового терминала аэропорта. Он сообщил, что одна из компаний-клиентов направила им претензию об отсутствии части перевозимого груза. Ущерб составил 54 тыс. рублей.

При проверке информации полицейские установили подозреваемого. Им оказался 38-летний сотрудник этой логистической компании, который занимался сортировкой товаров. Зная о высокой стоимости высокопроизводительных устройств памяти, он решил на них заработать. Мужчина по штрихкоду определял содержимое посылок и похищал необходимое. Всего было украдено пять таких устройств. Добычу злоумышленник продавал на крупной торговой площадке в интернете. При обыске по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили одно из пропавших устройств, остальные четыре он успел продать — об этом свидетельствуют уже закрытые объявления в его личном кабинете.

В настоящее время возбуждено пять уголовных дел о краже по части 1 статьи 158 УК РФ, которые объединены в одно производство. Фигуранту избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково работает штатно на фоне глобального IT-сбоя.

Фото: Pxhere