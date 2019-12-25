Полиция проверяет инцидент с нападением служебной собаки на девочку в Пулково

Полиция Петербурга начала проверку после нападения служебной собаки на ребенка в Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО.
Инцидент произошел 20 февраля около семи вечера. Кинолог с собакой дежурили на привокзальной площади у пассажирского терминала аэропорта. По словам стражей порядка, женщина с дочерью шла очень близко к животному, от неожиданности собака прихватила ребенка за куртку в области левого плеча.
В результате девочка получила ссадину, госпитализация ей не потребовалась. Кинолог успела убрать собаку и принесла маме ребенка извинения. Претензий она не имеет.
Теперь полицейским предстоит дать оценку правильности действий кинолога.
Ранее прокуратура раскрыла подробности нападения собаки на девочку в Вырице.
Фото: pexels.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все