Полиция проверяет инцидент с нападением служебной собаки на девочку в Пулково

Собака прихватила ребенка за куртку в области левого плеча.

Полиция Петербурга начала проверку после нападения служебной собаки на ребенка в Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО.

Инцидент произошел 20 февраля около семи вечера. Кинолог с собакой дежурили на привокзальной площади у пассажирского терминала аэропорта. По словам стражей порядка, женщина с дочерью шла очень близко к животному, от неожиданности собака прихватила ребенка за куртку в области левого плеча.

В результате девочка получила ссадину, госпитализация ей не потребовалась. Кинолог успела убрать собаку и принесла маме ребенка извинения. Претензий она не имеет.

Теперь полицейским предстоит дать оценку правильности действий кинолога.

Ранее прокуратура раскрыла подробности нападения собаки на девочку в Вырице.

Фото: pexels.com