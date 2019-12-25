Правоохранительные органы устанавливают личность женщины.

Полиция проверит видео, на котором жительница Сахалина тащит ребенка. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители пресс-службы регионального МВД. Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором взрослая женщина по улице тащит волоком малыша за одну ногу.

Заявлений и обращений по данному факту не поступало. Тем не менее события, которые попали на видео, стали поводом для проведения проверки сообщение полиции

Видео распространилось по социальным сетям. Очевидцы рассказали, что инцидент произошел в городе Долинск. В настоящее время полиция устанавливает личность женщины и ребенка с видео.

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Фото и видео:Instagram/sakhanonim65

