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Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с автобусом на трассе "Нарва"
Сегодня, 9:49
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Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с автобусом на трассе "Нарва"

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На место аварии выехала следственно-оперативная группа.

Представители прокуратуры Ломоносовского района взяли на свой контроль проверку по факту смертельного столкновения рейсового автобуса  и "Газели". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По факту случившегося прокуратура региона проводит проверку.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Ход проверки находится на контроле прокуратуры Ломоносовского района.

говорится в сообщении

Напомним, ДТП произошло утром, 24 июня, на федеральной трассе "Нарва". Транспортные средства не смогли разъехаться в районе деревни Глухово. В результате погибли 2 пассажира "Газели".

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти устанавливают детали столкновения двух питбайков под управлением несовершеннолетних.

Фото: Piter.TV

Теги: автобус, дтп, ленинградская область, ломоносовский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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