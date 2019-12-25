Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с автобусом на трассе "Нарва"

На место аварии выехала следственно-оперативная группа.

Представители прокуратуры Ломоносовского района взяли на свой контроль проверку по факту смертельного столкновения рейсового автобуса и "Газели". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По факту случившегося прокуратура региона проводит проверку.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Ход проверки находится на контроле прокуратуры Ломоносовского района. говорится в сообщении

Напомним, ДТП произошло утром, 24 июня, на федеральной трассе "Нарва". Транспортные средства не смогли разъехаться в районе деревни Глухово. В результате погибли 2 пассажира "Газели".

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти устанавливают детали столкновения двух питбайков под управлением несовершеннолетних.

Фото: Piter.TV