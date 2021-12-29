Полиция Невского района возбудила дело в отношении предпринимателя, стрелявшего в жену

В момент совершения преступления мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

В отношении пьяного предпринимателя, использовавшего собственную жену в качестве мишени, возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 января. В 18:26 полиция Невского района получила сообщение, что в квартире дома №60 по улице Седова, мужчина в состоянии алкогольного опьянения стреляет по 40-летней женщине из боевого оружия, на которое у него есть разрешение. Правоохранительные органы через 10 минут прибыли в квартиру. Выяснилось, что 41-летний предприниматель начал стрелять по супруге из-за предстоящего развода. Он дважды пытался попасть в женщину, но ей удалось спастись. Полицейские нашли на лестничной площадке пистолет, переделанный из охолощенного в боевой и патроны к нему. Из квартиры изъяты две гильзы и одну пулю из стены. Мужчину задержали на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч.1 222 УК РФ (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщили, что жителя Петербурга задержали за нападение с ножом на свою семью.

Фото: Piter.TV