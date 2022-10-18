Полиция Дании сообщила, что "Северные потоки" были повреждены мощными взрывами

В рамках расследования полицейские службы Дании и Норвегии создали следственную группу.

Газопроводы "Северный поток" были повреждены мощными взрывами. Об этом сообщила полиция Дании.

В рамках расследования полицейские службы Дании и Норвегии создали следственную группу для изучения обстоятельств повреждения газопроводов на Балтийском море. По итогам расследования стало известно, что значительный ущерб "Северным потокам" был нанесен мощными взрывами.

Также сообщается, что совместная следственная группа Дании и Норвегии займется дальнейшим расследованием инцидентом. При этом участие в них Швеции и Германии пока не подтвердили.

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